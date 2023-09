Frankreichs Campingplätze bei deutschen Touristen beliebt

PARIS (dpa-AFX) - Touristen aus Deutschland lockt es verstärkt auf französische Campingplätze. In diesem Sommer stieg die Zahl der Übernachtungen deutscher Gäste auf den Zeltplätzen im Vorjahresvergleich um 10,2 Prozent auf 8,8 Millionen, wie die Statistikbehörde am Mittwoch in Paris mitteilte. Die Zahl der Hotelübernachtungen deutscher Touristen legte von Mai bis August nur geringfügig um 0,5 Prozent auf 3,6 Millionen zu. Allgemein verbuchten die Hotels in Frankreich im Vergleich zum vorigen Sommer ein leichtes Minus, während die Campingplätze zulegten. Die Gesamtzahl der Übernachtungen in Frankreich stieg von 248,8 auf 249,4 Millionen.

Während der Ansturm auf Frankreichs Küsten und Berge in diesem Sommer nach Übernachtungszahlen gerechnet stabil geblieben ist, gibt es ein leichtes Plus beim Urlaub in ländlichen Regionen. Dies ist nach der Statistik auf eine höhere Auslastung der Campingplätze zurückzuführen. Dort sind traditionell die Niederländer weiterhin die wichtigsten ausländischen Gäste. Sie verbrachten in diesem Sommer 11,4 Millionen Nächte mit Zelt oder Wohnwagen in Frankreich, ein Plus von 4,4 Prozent./evs/DP/men