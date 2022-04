Frankreichs Finanzminister vorerst gegen neuen EU-Schuldenfonds

Der französische Wirtschafts-und Finanzminister Bruno Le Maire sieht vorerst keine Notwendigkeit für einen neuen EU-Wiederaufbaufonds mit gemeinsamer Schuldenaufnahme. Im bestehenden Fonds, der wegen der Coronakrise aufgelegt wurde, seien noch Kredite in Höhe von 200 Milliarden Euro vorhanden, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Donnerstag. "Lassen Sie uns ausgeben, was verfügbar ist, bevor wir einen neuen Finanzrahmen auf den Tisch legen."

Le Maire trifft am Donnerstagnachmittag in Berlin den deutschen Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Lindner hatte wegen des Ukraine-Kriegs am Wochenende eine Neuausrichtung des europäischen Corona-Wiederaufbaufonds ins Gespräch gebracht. Er ist demnach "offen dafür, die vorhandenen Mittel neu zu priorisieren".

Le Maire bezeichnete seine Bilanz zu den ersten Erfahrung mit der gemeinsamen europäischen Schuldenaufnahme als positiv. Auf die Frage, ob die gemeinsame Verschuldung einmalig bleiben oder dauerhaft möglich sein, antwortete der Minister: "Als Erstes müssen wir unsere Bedürfnisse definieren, bevor wir über Finanzierungsmöglichkeiten nachdenken."

Der französische Minister warnte generell davor, zur Abfederung der Folgen des Ukraine-Kriegs immer neue Hilfspakete für Haushalte und Unternehmen zu schnüren. Das treibe die Teuerung in die Höhe, sagte er. "Wir müssen aufpassen, dass wir, wenn wir wahllos zu viel Staatsgeld auszahlen, die Inflation nicht weiter anheizen."

Mit Blick auf das Verhältnis zu Deutschland sagte Le Maire, beide Länder seien aus seiner Sicht in den vergangenen Jahren stärker zusammengerückt. "Frankreich ist auch ein bisschen deutsch geworden", sagt er mit Verweis auf die massive Förderung der beruflichen Ausbildung und der Einführung des Kurzarbeitergeldes während der Coronakrise.

Le Maire lobte auch das deutsch-französische Manifest für eine Neubegründung der europäischen Industriepolitik. "Das ist eine kopernikanische Revolution durch zwei Galileos, Frankreich und Deutschland", sagte er.

Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Donnerstag und Freitag in Berlin. Er trifft dort seinen Amtskollegen Olaf Scholz sowie auch Habeck und Lindner. Von Scholz erwartet sich Nehammer Unterstützung gegen eine dauerhafte Vergemeinschaftung von Schulden in der EU. "Dieses Instrument war für Krisen passend, darf aber kein Dauerzustand werden. Langfristig werden die öffentlichen Haushalte nicht alle Folgen von Krisen auffangen oder ersetzen können", sagte Nehammer im Interview mit der deutschen Zeitung "Die Welt" (Mittwoch).

