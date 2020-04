Frankreichs Regierung stellt Plan für Lockerungen vor

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Regierung will dem Parlament am Dienstag (15 Uhr) ihren Plan für die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen vorstellen. Premierminister Édouard Philippe kündigte an, dass es dabei um die Themen Gesundheit, Schule, Arbeit, Geschäfte, Transport und Versammlungen gehen werde. Die Abgeordneten der Nationalversammlung sollen nach einer Debatte darüber abstimmen. Präsident Emmanuel Macron hatte bereits angekündigt, dass die seit dem 17. März geltenden Beschränkungen im Kampf gegen Covid-19 vom 11. Mai an landesweit gelockert werden sollen.

Bisher gibt es allerdings wenige Details. Klar ist, dass Schulen und Kitas etappenweise öffnen sollen, und Restaurants vorerst geschlossen bleiben. Es wird nun erwartet, dass der Premier beim großen Thema Schule und Kitas noch konkreter wird. Auch wird es wohl darum gehen, ob die Bürgerinnen und Bürger im öffentlichen Nahverkehr oder Geschäften verpflichtend eine Maske tragen müssen. Unklar ist bisher, ob die Menschen künftig innerhalb Frankreichs wieder reisen dürfen und wie es mit Blick auf den Sommerurlaub aussieht. Es wird in der Nationalversammlung auch um Details zur Corona-App gehen.

Die Ausgangsbeschränkungen in Frankreich sind deutlich strenger als die Maßnahmen in Deutschland. Für jeden Gang vor die Tür brauchen die Menschen einen Passierschein, mit dem sie den Grund für das Verlassen des Hauses rechtfertigen müssen. Erlaubt ist neben Einkaufen etwa Gassigehen mit dem Hund oder hilfsbedürftigen Personen helfen. Spazieren gehen oder Sport sind zeitlich und örtlich begrenzt. Frankreich ist von der Covid-19-Pandemie hart getroffen und zählt weit mehr als 20 000 Tote./nau/DP/men