Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Minderheitsregierung von Premier François Bayrou ist gescheitert. Das Mitte-Rechts-Kabinett verlor eine Vertrauensfrage in der Nationalversammlung, Bayrou muss nun den Rücktritt der Regierung bei Staatschef Emmanuel Macron einreichen./rbo/DP/nas

Gegenwind aus Frankreich droht: ATX-Anleger letztlich in Kauflaune -- DAX schließt den Montagshandel im Plus -- Schlussendlich Gewinne an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Gewinnen. Auch der DAX legte zum Wochenstart zu. An der Wall Street geht es nach oben. In Fernost dominierten zum Wochenstart die Käufer.
