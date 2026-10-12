12.10.2026 06:26:38

Frankreichs Schulproteste starten in neue Woche

PARIS (dpa-AFX) - Gymnasiasten und Studenten in Frankreich wollen den Druck auf die Regierung mit weiteren Protesten erhöhen. Solange die Forderungen im Umfang von zehn Milliarden Euro nicht erfüllt seien, gehe der Protest weiter, kündigte die Gewerkschaft der Gymnasiasten USL an. Man wolle nichts Besonderes, lediglich sanierte Schulgebäude und ausreichend Lehrkräfte. Der Protest hält bereits seit mehreren Wochen an. Teils kam es am Rande zu Ausschreitungen. Einsatzkräfte nahmen Tausende junge Menschen vorübergehend fest.

Bereits zum Wochenstart dürfte es wieder Demonstrationen und Blockaden vor Schulen geben. Den großen Aufschlag wollen Schüler und Studenten aber am Dienstag machen. An dem Aktionstag wollen sie in die Nähe des Sitzes des Premierministers ziehen, während in der Nationalversammlung die Beratungen über den kommenden Haushalt anlaufen. Auch mehrere Lehrergewerkschaften haben dazu aufgerufen, an dem Tag zu streiken und sich dem Protest ihrer Schüler anzuschließen. Sie werfen der Regierung vor, keine zufriedenstellende Antwort geliefert zu haben. Die Gewerkschaft SNES-FSU fürchtet, das Personal werde den Missstand ausbaden müssen./DP/zb

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