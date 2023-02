Franks International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Franks International hat am 23.02.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,120 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,840 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Franks International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 351,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 295,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,180 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,28 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 825,76 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,090 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 1,27 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at