Franks International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Franks International lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Franks International 367,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 390,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at