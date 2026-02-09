09.02.2026 15:16:38

Französischer Notenbankchef tritt vorzeitig ab

PARIS (dpa-AFX) - Der Gouverneur der französischen Notenbank, François Villeroy de Galhau, wird sein Amt vorzeitig niederlegen. Er bleibe noch bis Anfang Juni im Amt, teilte die französische Notenbank am Montag in Paris mit. Diese Entscheidung kam überraschend, da seine Amtszeit eigentlich bis Ende 2027 laufen sollte.

Er verlasse die Banque de France, um eine katholische Stiftung zu leiten, die sich für benachteiligte Jugendliche einsetzt, heißt es in der Mitteilung. Staatspräsident Emmanuel Macron erhält so die Möglichkeit, einen Nachfolger noch vor den Präsidentschaftswahlen 2027 zu nominieren.

Als französischer Notenbankchef bestimmte Villeroy de Galhau im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Geldpolitik mit. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bedankte sich in einer Mitteilung: "Der EZB-Rat hat enorm von seinem Realismus in Verbindung mit seiner starken europäischen Überzeugung und Vision profitiert, die er stets einbringt."/jsl/la/jha/

