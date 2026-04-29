Franzosen sparen beim Sommerurlaub - Budget sinkt deutlich

PARIS (dpa-AFX) - Die Menschen in Frankreich wollen angesichts globaler Spannungen und steigender Energiekosten laut einer Umfrage beim Sommerurlaub sparen. Das Budget schrumpft demnach um rund 150 Euro auf durchschnittlich 1.530 Euro pro Person, wie eine Umfrage des Instituts Ifop gemeinsam mit dem Tourismusverband Alliance France Tourisme ergab.

Die Hälfte der Menschen gab an, das Budget reduzieren zu wollen, entweder durch einen kürzeren Aufenthalt oder weniger Sommerreisen (61 Prozent), weniger Ausgaben am Urlaubsort (60 Prozent) und die Suche nach preiswerteren Angeboten (71 Prozent). So legt das Interesse an Campingurlaub stark zu.

Nur noch zwei Drittel der Menschen planen Sommerurlaub

Die Zahl der Menschen, die wenigstens eine Woche in Sommerurlaub fahren möchte, schrumpfte um neun Prozentpunkte auf 68 Prozent. Nur 37 Prozent waren sich bereits sicher, dass sie in Sommerurlaub fahren, im vergangenen Jahr waren dies noch 50 Prozent. Angesichts weltweiter Unsicherheiten wie dem Iran-Krieg stieg der Anteil der Menschen, die ihren Sommerurlaub in Frankreich verbringen wollen, um drei Prozentpunkte auf 71 Prozent.

Angesichts steigender Kosten wollen nur noch 24 Prozent der Menschen in Frankreich laut der Umfrage mit dem Flugzeug in den Urlaub starten, 4 Prozentpunkte weniger als 2025. Mit dem Auto verreisen wollen 68 Prozent der Menschen, vier Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, wobei der Anteil der Bahnreisenden mit 18 Prozent stabil bleibt./evs/DP/zb