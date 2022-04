Fraport: Mehr Passagiere, weniger Fracht

Nach dem pandemiebedingten Rückschlag der Vormonate wurden von Fraport am Frankfurter Flughafen im März wieder mehr Passagiere gezählt. Infolge der Corona-Lockdowns in China und der Luftraum-Sperrungen wegen des Ukraine-Kriegs sank jedoch das Fracht-Aufkommen. Die Fraport-Aktie tut sich am Mittwoch schwer.