Fraport: Neue Einzelhandels-Partnerschaft - Morgan Stanley hebt den Daumen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Analysten von Morgan Stanley haben sich zuversichtlich über die Aktie des Flughafenbetreibers geäußert und das Kursziel für Fraport um 14 Prozent angehoben. Zudem ist Fraport neuer strategischer Partner des Lufthansa-Vielflieger-Programms Miles & More. An der Börse sorgt das am Montag-Vormittag für ein Kursplus. Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Fraport von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 64 auf 73 Euro angehoben. Analyst Nicolas Mora ordnete in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Präferenzen unter Flughafenbetreibern neu – und setzt dabei stärker auf Werte mit Chancen im Einzelhandel und einem internationalen Fußabdruck. Fraport ist dabei seine Nummer Eins. Prämienmeilen beim Duty-Free-Shopping sammelnDas Thema Einzelhandel wird für Fraport tatsächlich wichtiger. Gerade sind die Frankfurter voll integrierter Partner des Lufthansa-Vielflieger-Programms Miles & More geworden. Zukünftig sollen Passagiere am Frankfurter Flughafen die Möglichkeit erhalten, bei Einzelhändlern sowie den Fraport-eigenen Serviceeinrichtungen am Flughafen Prämienmeilen zu sammeln und einzulösen. Zudem werde es eine sogenannte Co-Brand Servicekarte geben, mit der M&M-Karten-Inhaber von weiteren Vorteilen profitieren sollen. Die Einbindungen aller Partner vor Ort werde Schritt für Schritt innerhalb der kommenden Jahre erfolgen, teilte Fraport mit. Kepler Cheuvreux bevorzugt FraportIn der vergangenen Woche hat sich auch das Analysehaus Kepler Cheuvreux positiv zu Fraport geäußert. Statt Lufthansa empfiehlt Analystin Ruxandra Haradau-Doser nun Fraport als "Sector most Preferred Stock" in der Luftfahrt-Branche. Die Fraport-Aktie gewinnt am Montag-Vormittag zeitweise mehr als zwei Prozent auf 62,27 Euro und gehört damit zu den stärksten Performern im MDAX. | Auf dem Laufenden bleiben | Täglich. Kostenfrei. Unverbindlich.|Bleiben Sie über die aktuellen Entwicklungen an den Aktien -, Devisen - und Rohstoff -Märkten auf dem Laufenden. Abonnieren Sie kostenfrei das Börsen.Briefing. – den großen börsentäglichen Newsletter aus der AKTIONÄR-Redaktion.Erhalten Sie am frühen Nachmittag mit dem Börsen.Briefing. die wichtigsten News aus Wirtschaft, Politik und Börse. Weiterführende Links zu Analysen und passenden Anlage-Empfehlungen machen den Newsletter zusätzlich nutzwertig.Registrieren Sie sich jetzt einfach unter boersen-briefing.de. Schon am nächsten Börsen-Nachmittag kommt das Börsen.Briefing. kostenfrei und unverbindlich in Ihr E-Mail-Postfach. (Mit Material von dpa-AFX)