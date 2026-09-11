Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Flugreisen
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11.09.2026 15:15:39
Fraport-Aktie dennoch im Plus: Frankfurter Flughafen verzeichnet leichten Rückgang beim Passagieraufkommen
Cargo trotzt Passagier-Rückgang im August am Drehkreuz Frankfurt
Während die Zahl der Flugbewegungen den Angaben zufolge um 4,6 Prozent und die Höchststartgewichte um 1,6 Prozent nachgaben, entwickelte sich das Frachtgeschäft positiv: Das Cargo-Volumen legte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent auf 179.400 Tonnen zu.
Auf internationaler Ebene verzeichneten die meisten von Fraport gemanagten Standorte deutliches Wachstum. Allen voran stieg das Aufkommen am Flughafen Ljubljana zweistellig um 19,3 Prozent auf gut 222.000 Reisende. Auch die 14 griechischen Regionalflughäfen (+5,1 Prozent), die Standorte in Peru und Brasilien (jeweils +4,9 Prozent) sowie die bulgarischen Twin Star-Airports (+2,1 Prozent) legten zu, während lediglich der Flughafen Antalya einen leichten Rückgang von 0,9 Prozent auf 5,9 Millionen Fluggäste verbuchte.
Dank der starken Auslandsstandorte stieg das globale Gesamtaufkommen des Fraport-Konzerns insgesamt um 2,1 Prozent auf rund 24,1 Millionen Passagiere.
Für die Papiere von Fraport geht es im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 2,62 Prozent nach oben auf 60,65 Euro.
/lew/zb
FRANKFURT (dpa-AFX) / DOW JONES
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