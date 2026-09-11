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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Flugreisen 11.09.2026 15:15:39

Fraport-Aktie dennoch im Plus: Frankfurter Flughafen verzeichnet leichten Rückgang beim Passagieraufkommen

Fraport-Aktie dennoch im Plus: Frankfurter Flughafen verzeichnet leichten Rückgang beim Passagieraufkommen

Der Frankfurter Flughafen war im Ferienmonat August etwas weniger frequentiert als im Vorjahreszeitraum.

Im vergangenen Monat flogen 6,3 Millionen Passagiere vom Flughafen ab, teilte die Betreibergesellschaft Fraport am Freitag mit. Das waren 0,3 Prozent weniger als im August 2025. Dennoch markierte der aktuelle Monatswert den Angaben zufolge einen neuen Höchstwert im laufenden Jahr und die bislang beiden stärksten Tageswerte des Jahres lagen ebenfalls im August. An diesen Tagen nutzten mehr als 200.000 Passagiere das Drehkreuz für ihre Flugreisen. Die Menge transportierter Fracht stieg im August um 2,9 Prozent auf 179.400 Tonnen.

Cargo trotzt Passagier-Rückgang im August am Drehkreuz Frankfurt

Während die Zahl der Flugbewegungen den Angaben zufolge um 4,6 Prozent und die Höchststartgewichte um 1,6 Prozent nachgaben, entwickelte sich das Frachtgeschäft positiv: Das Cargo-Volumen legte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent auf 179.400 Tonnen zu.

Auf internationaler Ebene verzeichneten die meisten von Fraport gemanagten Standorte deutliches Wachstum. Allen voran stieg das Aufkommen am Flughafen Ljubljana zweistellig um 19,3 Prozent auf gut 222.000 Reisende. Auch die 14 griechischen Regionalflughäfen (+5,1 Prozent), die Standorte in Peru und Brasilien (jeweils +4,9 Prozent) sowie die bulgarischen Twin Star-Airports (+2,1 Prozent) legten zu, während lediglich der Flughafen Antalya einen leichten Rückgang von 0,9 Prozent auf 5,9 Millionen Fluggäste verbuchte.

Dank der starken Auslandsstandorte stieg das globale Gesamtaufkommen des Fraport-Konzerns insgesamt um 2,1 Prozent auf rund 24,1 Millionen Passagiere.

Für die Papiere von Fraport geht es im XETRA-Handel zwischenzeitlich um 2,62 Prozent nach oben auf 60,65 Euro.

/lew/zb

FRANKFURT (dpa-AFX) / DOW JONES

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