Fraport-Aktie dennoch schwach: Fraport befördert erneut mehr Passagiere

Fraport hat am Frankfurter Flughafen im Januar erneut deutlich mehr Passagiere abgefertigt, allerdings hat sich die Nachfrageerholung wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante verlangsamt.

Insgesamt wurden an dem Drehkreuz mit rund 2,2 Millionen Passagieren gut 150 Prozent mehr abgefertigt, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Im Vergleich zum Januar 2019 vor der Pandemie waren es jedoch 52,5 Prozent weniger.

Das Cargo-Aufkommen verzeichnete im Januar den weiteren Angaben zufolge einen leichten Rückgang von 0,9 Prozent auf 174.753 Tonnen (plus 7,0 Prozent verglichen mit Januar 2019). Die Zahl der Flugbewegungen hingegen stieg um 86,7 Prozent auf 24.639 Starts und Landungen.

An den internationalen Standorten setzte sich die positive Entwicklung der Passagierzahlen fort, wie der Flughafenbetreiber weiter mitteilte. Der Großteil der Konzern-Flughäfen habe deutliche Zuwächse von teils über hundert Prozent im Vergleich zum stark reduzierten Flugverkehr im Januar 2021 erzielt. Eine Ausnahme stelle der Flughafen in Xi'an dar, das Fluggastaufkommen sei aufgrund des strikten Lockdowns in der chinesischen Stadt um 92,3 Prozent auf 173.139 Passagiere gesunken.

Die Anteilsscheine von Fraport büßen auf XETRA zeitweise 0,40 Prozent auf 64,44 Euro ein.

FRANKFURT (Dow Jones)