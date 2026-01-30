Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
30.01.2026 16:05:00
Fraport-Aktie deutlich im Plus - Jefferies erwartet noch viel Luft nach oben
Auftrieb gab eine Kaufempfehlung von Jefferies. Unter den stärksten Werten im MDAX gewannen die Anteile des Flughafenbetreibers zeitweise 3,51 Prozent auf 79,60 Euro. Analystin Priyal Woolf sieht bei ihrem von 72 auf 100 Euro angehobenen Kursziel ein Kurssteigerungspotenzial von mehr als einem Viertel.
In ihrem Ausblick auf 2026 für die europäische Infrastrukturbranche nahm sie einen Favoritenwechsel vor und empfiehlt nun in erster Linie Fraport, aber auch die Papiere des spanischen Betreibers Aena.
2026 werde im Flugverkehr wohl ein starkes Jahr mit höheren Kapazitäten der Airlines.
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
