Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Analystenstimme
|
29.04.2026 16:46:00
Fraport-Aktie fällt auf Tiefstand seit Ende 2025 - Bernstein sieht Gegenwind
Zuletzt sacken die Fraport-Titel um 4,22 Prozent auf 68,05 Euro ab. Damit bauten sie ihre Verlustserie seit dem Zwischenhoch vor drei Wochen auf 16 Prozent aus.
Zuvor hatte das US-Analysehaus Bernstein Research die Fraport-Titel von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 84 auf 78 Euro reduziert.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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