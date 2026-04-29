Fraport Aktie

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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Analystenstimme 29.04.2026 16:46:00

Fraport-Aktie fällt auf Tiefstand seit Ende 2025 - Bernstein sieht Gegenwind

Fraport-Aktie fällt auf Tiefstand seit Ende 2025 - Bernstein sieht Gegenwind

Die Aktien von Fraport sind am Mittwoch nach einem negativen Analystenkommentar auf den tiefsten Stand seit mehr als vier Monaten abgerutscht.

Zuletzt sacken die Fraport-Titel um 4,22 Prozent auf 68,05 Euro ab. Damit bauten sie ihre Verlustserie seit dem Zwischenhoch vor drei Wochen auf 16 Prozent aus.

Zuvor hatte das US-Analysehaus Bernstein Research die Fraport-Titel von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 84 auf 78 Euro reduziert.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com,stockpix4u / Shutterstock.com

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