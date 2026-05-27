Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Sicherheitsgründe
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27.05.2026 15:55:39
Fraport-Aktie fester: Erneuter Stillstand bei der neuen Skyline-Bahn
Als Ersatz für die Züge verkehren Busse zwischen den Terminals 1, 2 und 3. Diese übernehmen nach Angaben des Flughafens die gleichen Haltepunkte wie die Skyline-Bahn und fahren im Takt von zwei bis drei Minuten. Reisende sollen dennoch mehr Zeit für den Terminalwechsel einplanen. Mitarbeiter des Flughafens seien zudem im Einsatz, um Passagiere auf die Ersatzbusse aufmerksam zu machen und bei der Orientierung zu helfen.
Die 5,6 Kilometer lange Skyline-Bahn war erst vor wenigen Wochen in Betrieb genommen worden. Die vollautomatischen Züge bringen normalerweise stündlich bis zu 4.000 Menschen in jeweils rund 8 Minuten über die Strecke.
Die Fraport-Aktie notiert via XETRA zeitweise 4,19 Prozent höher bei 72,05 Euro.
/lea/DP/men
FRANKFURT (dpa-AFX)
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