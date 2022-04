Fraport-Aktie fester: Goldman Sachs erhöht Kursziel für Fraport

Das regulierte Geschäft des Flughafenbetreibers berge noch viel Wachstumspotenzial, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe sich im Vergleich zur Wettbewerber-Aktie von ADP eine historisch große Bewertungslücke ergeben, die sich auch in einer großen Divergenz bei den Free-Cashflow-Renditen widerspiegele. Bei einer angenommenen Free-Cashflow-Rendite von 6 Euro je Aktie würde dies eine Marktkapitalisierung von fast 10 Milliarden bedeuten, gegenüber aktuell 4,5 Milliarden.

Im frühen Handel auf XETRA reagiert die Fraport-Aktie zeitweise mit einem Kursplus von 1,3 Prozent auf 48,96 Euro.

/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / 21:26 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX Broker)