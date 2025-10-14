Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Sommerferien & Co.
|
14.10.2025 07:40:41
Fraport-Aktie: Fluggastzahlen am Flughafen Frankfurt im September gestiegen
In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 reisten insgesamt rund 47,6 Millionen Fluggäste über das Rhein-Main-Drehkreuz. Dies entsprach einem Anstieg von 1,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024.
Das Cargo-Volumen stieg im vergangenen Monat um 0,6 Prozent auf 170.505 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag bei 41.997 Starts und Landungen. Das entsprach einem Anstieg von 5,5 Prozent. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,5 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 war das ein Plus von 2,9 Prozent.
Die internationalen Flughäfen im Fraport-Portfolio verzeichneten mehrheitlich Zuwächse. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen fertigten im September insgesamt 5,5 Millionen Passagiere ab, das waren 2,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Aufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte um 3,4 Prozent auf rund 5,1 Millionen Fluggäste zu. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 1,2 Millionen Passagieren erneut fast doppelt so viele wie im Vorjahresmonat, dies war jedoch den massiven Überschwemmungen rund um Porto Alegre im Vorjahresmonat geschuldet. Der dortige Flughafen musste in der Folge für mehrere Monate geschlossen werden. Am Flughafen im peruanischen Lima sank das Aufkommen um 2,8 Prozent auf rund 2,0 Millionen Fluggäste.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten
|
08.10.25
|ROUNDUP: Fraport eröffnet drittes Terminal am Flughafen Frankfurt nach Ostern (dpa-AFX)
|
08.10.25
|Terminal 3 am Flughafen Frankfurt geht am 22. April 2026 in Betrieb (Dow Jones)
|
07.10.25
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.25
|Fraport-Aktie stabil: Drohne am Flughafen Frankfurt gesichtet (dpa-AFX)
|
06.10.25
|Freundlicher Handel: MDAX steigt zum Start (finanzen.at)
|
02.10.25
|MDAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
30.09.25
|Terminal-Abnahme in Frankfurt kann Fraport-Aktie nicht beflügeln (dpa-AFX)
|
30.09.25
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)