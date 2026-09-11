Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Flugreisen
|
11.09.2026 07:45:39
Fraport-Aktie: Frankfurter Flughafen verzeichnet leichten Rückgang beim Passagieraufkommen
Im vergangenen Monat flogen 6,3 Millionen Passagiere vom Flughafen ab, teilte die Betreibergesellschaft Fraport am Freitag mit. Das waren 0,3 Prozent weniger als im August 2025. Dennoch markierte der aktuelle Monatswert den Angaben zufolge einen neuen Höchstwert im laufenden Jahr und die bislang beiden stärksten Tageswerte des Jahres lagen ebenfalls im August. An diesen Tagen nutzten mehr als 200.000 Passagiere das Drehkreuz für ihre Flugreisen. Die Menge transportierter Fracht stieg im August um 2,9 Prozent auf 179.400 Tonnen.
/lew/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
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