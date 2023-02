Fraport-Aktie gefragt: Fraport im Januar mit starkem Anstieg der Passagierzahlen

Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, nutzten im Januar rund 3,7 Millionen Fluggäste das Rhein-Main-Drehkreuz. Das waren 65,5 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum, der noch erheblich von den Einschränkungen durch die Omikron-Variante des Coronavirus bestimmt war. Im vergangenen Monat profitierte der Flughafen zum Ende der Weihnachtsferien vom Rückreiseverkehr aus Urlaubsdestinationen. Gefragt waren laut Fraport insbesondere "europäische Warmwasserziele" wie die Kanaren sowie interkontinentale Ziele in Karibik, Nordamerika sowie Zentralafrika.

Die Passagierzahlen lagen aber 21,3 Prozent unter dem Wert von Januar 2019, vor Beginn der Pandemie.

Das Cargo-Aufkommen war weiter rückläufig und lag um 18,8 Prozent unter dem Vergleichsmonat 2022. Gründe dafür seien weiterhin die gesamtwirtschaftliche Abkühlung und der eingestellte Russlandverkehr, teilte Fraport weiter mit. Ein Sondereffekt im Januar war das früher als im Vorjahr startende chinesische Neujahrsfest, das stets einen Rückgang des Cargo-Aufkommens zur Folge hat.

Auch Fraports internationales Portfolio wächst an nahezu allen Standorten weiter. So verzeichnete Fraport beispielsweise an den 14 griechischen Regionalflughäfen ein Plus von 61,1 Prozent und im türkischen Antalya von 38,2 Prozent.

Die Fraport-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,23 Prozent auf 51,62 Euro hinzu.

