Fraport-Aktie gibt ab: Störungen in der Flugsicherung wirken sich auf Luftraum in Europa aus

Auch am Flughafen Frankfurt komme es zu Verzögerungen im Betriebsablauf und vereinzelten Flugausfällen, teilte der Flughafenbetreiber am Mittwoch mit. Fluggäste sollten ausreichend Zeit für die Anreise einplanen und sich möglichst früh vor Abflug am Check-in-Schalter einfinden. Darüber hinaus werde empfohlen, den Flugstatus vorab zu prüfen. Bei der DFS war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

In den vergangenen Wochen hatte bereits der Personalmangel an den Flughäfen in Deutschland aber auch in anderen Ländern teilweise zu Chaos in der Abfertigung von Passagieren geführt.

Die Fraport-Aktie sinkt via XETRA zuletzt um 6,32 Prozent auf 43,73 Euro.

Düsseldorf (Reuters)