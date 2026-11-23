Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Unwohlsein
|
23.11.2026 09:39:00
Fraport-Aktie höher: Rettungskräfte versorgen Fluggäste nach Ankunft in Frankfurt
Wie die Flughafenbetreiberin Fraport am Montag auf Anfrage mitteilte, benötigte beim ersten Flug eine Person eine Behandlung im Krankenhaus. Beim zweiten Flug sei eine Person zur medizinischen Abklärung in die Klinik gebracht worden. Zunächst hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.
Die Fluggesellschaft Condor bestätigte auf Anfrage, in zwei Passagiermaschinen aus der Dominikanischen Republik hätten mehrere Gäste während des Fluges Unwohlsein gemeldet. Daraufhin sei der Flughafen Frankfurt informiert worden.
Laut Angaben der Fraport leiteten die medizinischen Dienste "die etablierten Verfahren" ein und zogen vorsorglich zusätzliche Rettungskräfte hinzu. Laut "Bild" besteht der Verdacht auf eine Durchfallerkrankung. Bei den Passagieren habe es sich um Gäste eines Kreuzfahrtschiffes gehandelt.
Im XETRA-Handel gewinnt die Fraport-Aktie zeitweise 0,87 Prozent auf 63,90 Euro.
/löb/DP/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
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