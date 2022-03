Fraport-Aktie im Minus: Fraport verkauft Anteil am Flughafen in Xi'an

Die Fraport AG verkauft ihren Anteil am Flughafen in Xi'an.

Dazu hat der Flughafenbetreiber eine Einigung zum Verkauf seines Anteils an der Xi'an Xianyang International Airport Co Ltd unterzeichnet, wie der Frankfurter Konzern mitteilte.

Im Rahmen dieser verkauft Fraport die gesamten Gesellschaftsanteile von 24,5 Prozent zu einem Preis von 1,11 Milliarden Yuan oder umgerechnet knapp 160 Millionen Euro an die Chang'an Huitong Co Ltd.

Fraport bedauerte den Verkauf. Der Minderheitsanteil sei stets als Einstieg in den chinesischen Markt verstanden worden, um die eigene Position im bevölkerungsreichsten Land der Welt auszubauen. Dies habe sich in den vergangenen Jahren jedoch weder in Xi'an noch an anderen chinesischen Flughäfen ergeben.

Fraport hatte die Gesellschaftsanteile in Xi'an im Jahr 2008 erworben. Bis zum Abschluss der Transaktion sind noch mehrere Schritte erforderlich. Der Flughafenbetreiber geht aktuell von einem Abschluss im zweiten Quartal 2022 aus. Aus der erfolgreichen Transaktion erwartet die Fraport AG einen positiven Effekt auf das Konzern-EBITDA sowie das Konzern-Finanzergebnis. Der Zahlungsmittelzufluss wird sich zudem reduzierend auf die Netto-Finanzschulden des Konzerns auswirken.

Die Fraport-Aktie gibt via XETRA zeitweise um 1,83 Prozent auf 50,44 Euro nach.

FRANKFURT (Dow Jones)