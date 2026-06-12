Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Airport
|
12.06.2026 16:06:00
Fraport-Aktie im Rallymodus: Passieraufkommen steigt im Mai
Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, wurde der Airport von rund 5,7 Millionen Fluggästen benutzt und damit von 2,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Für die ersten fünf Monate stand allerdings ein Rückgang um 0,6 Prozent auf 23,2 Millionen Passagiere zu Buche.
Das Frachtvolumen sank im Mai um 1,2 Prozent auf 172.265 Tonnen, kumuliert stieg es bis Ende Mai um 0,8 Prozent auf 822.243 Tonnen.
Das gesamte Passagieraufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen lag im Berichtsmonat bei 17,1 Millionen und damit 1,9 Prozent höher als im Vergleichszeitraum. Einen starken Anstieg um 11,2 Prozent verzeichnete etwa Ljubljana.Im XETRA-Handel steigt die Fraport-Aktie zeitweise 4,81 Prozent auf 69,75 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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