Fraport-Aktie in Grün: Deutlich mehr Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen hat der Passagierverkehr mit dem Beginn der Osterreisezeit trotz eines eintägigen Streiks deutlich angezogen.

Der Flughafenbetreiber Fraport zählte im März an Deutschlands größtem Luftfahrt-Drehkreuz knapp 4,3 Millionen Passagiere und damit gut 860 000 mehr als im Februar, wie er am Montag in Frankfurt mitteilte. Ohne den Streiktag im öffentlichen Dienst wären es noch etwa 160 000 Fluggäste mehr gewesen, hieß es. Im Vergleich zum noch von der Corona-Pandemie geprägten März 2022 belief sich der Zuwachs auf 45,4 Prozent. Dabei lag das Passagieraufkommen noch 23,5 Prozent niedriger als im März 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie.

Im Cargo-Geschäft ging das Aufkommen an Fracht und Luftpost im März erneut zurück. Mit 163 581 Tonnen lag es 7,9 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor und 17,7 Prozent niedriger als vor der Corona-Krise im März 2019.

Jefferies belässt Fraport auf 'Underperform'

Das Analysehaus Jeffries hat die Einstufung für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport nach Verkehrszahlen für März auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Ein Streik-Tag habe die Zahlen in Frankfurt beeinträchtigt, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Montag vorliegenden Studie.

Im XETRA-Handel gewinnt die Fraport-Aktie zeitweise 1,36 Prozent auf 46,31 Euro.

/stw/men

FRANKFURT (dpa-AFX)