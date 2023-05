Fraport-Aktie in Grün: JPMorgan verringert Kursziel für Fraport

Analystin Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an den Zwischenbericht an. Die negative Kursreaktion der Aktie erscheine übertrieben, da Fraport nun für das Jahr mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) in Richtung des oberen Endes der bisherigen Zielspanne rechne.

Im XETRA-Handel gewinnt die Fraport-Aktie zeitweise 1,32 Prozent auf 46,03 Euro.

(dpa)