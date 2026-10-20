Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Destinationen
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20.10.2026 14:29:00
Fraport-Aktie kaum verändert: Winterflugplan in Frankfurt schrumpft
Vor einem Jahr waren es zum Auftakt des Winterflugplans noch 244 Ziele in 96 Ländern sowie eine Gesellschaft mehr. Im Jahresvergleich sinkt zudem die Zahl der wöchentlich angebotenen Sitzplätze um 30.000 auf 680.000. Geplant sind pro Woche noch 3.400 Abflüge nach 3.700 Starts vor einem Jahr.
Der Winterflugplan tritt am kommenden Sonntag (25. Oktober) in Kraft und gilt bis zum 27. März 2027. Neu sind unter anderem Lufthansa-Flüge in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur sowie die aus dem Sommer fortgeführten Condor-Flüge nach London und Abu Dhabi in Kooperation mit der arabischen Etihad. Air Arabia kommt als neue Fluggesellschaft an den Frankfurter Flughafen. Sie fliegt ab dem 15. Dezember täglich nach Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Die Fraport-Aktie zeigt sich vom ausgedünnten Winter-Flugangebot nicht sonderlich beeindruckt, via XETRA steht das Papier marginale 0,08 Prozent höher bei 60,85 Euro. /ceb/DP/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|62,20
|2,98%
|Lufthansa AG
|7,29
|3,23%
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