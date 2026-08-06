Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Prognose bestätigt 06.08.2026 09:23:44

Fraport-Aktie knickt dennoch ein: Fraport liefert überraschend gutes Quartal ab

Fraport-Aktie knickt dennoch ein: Fraport liefert überraschend gutes Quartal ab

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im zweiten Quartal operativ mehr verdient als erwartet.

Der Gewinn unter dem Strich lag zwar um gut ein Drittel unter dem Vorjahreszeitraum. Dies lag aber an buchhalterischen Effekten, insbesondere im Zusammenhang mit Inbetriebnahme der neuen Terminal-Gebäude in Lima und in Frankfurt, wie die Fraport AG mitteilte. Der MDAX-Konzern bestätigte seine Finanzziele und die im Juli gesenkte Prognose für die Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt.

"Während das Passagieraufkommen in Frankfurt streikbedingt und aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation im Nahen Osten stagniert, wächst der Verkehr an den meisten internationalen Standorten im Fraport-Konzern", sagte Vorstandschef Stefan Schulte laut der Mitteilung. "Unsere breite Diversifizierungsstrategie ist ein wichtiger Stabilitätsanker - gerade in den aktuell sehr volatilen Zeiten. Finanziell sind wir weiter auf Kurs."

In den Monaten April bis Juni lag der Umsatz mit 1,19 Milliarden Euro um 5,8 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich leicht um 0,7 Prozent auf 386,3 Millionen Euro. Nach Steuern und Dritten verdiente Fraport 84,7 Millionen Euro nach 125 Millionen Euro im zweiten Quartal des Vorjahres. Das Ergebnis je Aktie sank um 37,5 Prozent auf 0,75 Euro.

Analysten hatten im Konsens einen Umsatz von 1,15 Milliarden Euro und ein EBITDA von 373 Millionen erwartet. Den Konzerngewinn sahen sie bei 93 Millionen bzw. 0,95 Euro je Aktie.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet Fraport weiterhin ein Konzern-EBITDA von bis zu rund 1,5 Milliarden Euro, nach 1,44 Milliarden im vergangenen Jahr. Der Konzerngewinn dürfte wegen höherer Abschreibungen weiter zurückgehen. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt erwartet der Konzern nur noch ein Passagieraufkommen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von 63,2 Millionen, statt des ursprünglich erwarteten Anstiegs auf 65 bis 66 Millionen Fluggäste.

Im XETRA-Handel fällt die Fraport-Aktie zeitweise um 1,85 Prozent auf 66,35 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Fraport-Aktie stabil: Wasserrohrbruch beeinträchtigt Bahnverkehr am Flughafen Frankfurt
Ferienbeginn sorgt für Andrang: Frankfurter Flughafen rät zu frühzeitiger Anreise
Fraport-Aktie kaum bewegt: Vier Beschäftigte am Frankfurter Flughafen an Malaria erkrankt

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fraport AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AG

mehr Analysen
07.08.26 Fraport Equal Weight Barclays Capital
07.08.26 Fraport Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fraport Neutral UBS AG
06.08.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 66,80 -0,15% Fraport AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen