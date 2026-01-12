Ryanair Aktie
Fraport-Aktie leichter: Frankfurter Flughafen kämpft mit erheblichen Flugausfällen
Der Flughafen war mit einem "angespannten Winterbetrieb" in den Tag gestartet. Fraport rechnete mit erheblichen Beeinträchtigungen. Der große Winterdienst sei im Einsatz, auch das Rollfeld müsse geräumt werden. Auf den Parkpositionen der Flugzeuge seien Fahrzeuge zur Enteisung der Maschinen im Einsatz.
Die Passagiere werden weiterhin dringend gebeten, rechtzeitig vor ihrer Reise ihren Flugstatus zu prüfen, für die Anreise entsprechend der Wetterlage mehr Zeit einzuplanen. Zudem sollten sie mindestens drei Stunden vor Abflug am Terminal am Frankfurter Flughafen sein, so die Sprecherin. Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Tag eine Unwetterwarnung vor Glatteis für Teile Hessens herausgegeben.
Die Fraport-Aktie sinkt via XETRA zeitweise um 0,61 Prozent auf 73,70 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
