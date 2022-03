Fraport-Aktie mit kräftigen Verlusten: Fraport lässt Geschäftsaktivitäten in St. Petersburg ruhen

Als Eigentümer einer 25-prozentigen Beteiligung an der Betreibergesellschaft des dortigen Flughafens Pulkovo halte Fraport einen Vermögenswert, erklärte der Konzern am Freitag. Fraport werde selbstverständlich alles unternehmen, seine Vermögenswerte zurück zu erhalten. Alles andere hieße, Russland in dieser Situation Geld beziehungsweise Vermögen zu schenken. "Ein Verkauf der Beteiligung ist aktuell vertraglich ausgeschlossen."

Fraport habe vor Ort kein Personal eingesetzt und sei in den Geschäftsbetrieb des Airports nicht involviert, erklärte das Unternehmen weiter. Die Passagierzahlen des zweitgrößten russischen Flughafens werden allerdings in der Verkehrszahlenstatistik von Fraport erfasst.

Via XETRA stürzt die Fraport-Aktie am Freitag zeitweise um 9,54 Prozent auf 50,46 Euro ab.

Frankfurt (Reuters)