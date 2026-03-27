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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Neues Amt 27.03.2026 16:12:40

Fraport-Aktie schwächer: Wechsel im Aufsichtsrat - Finanzminister aus Hessen soll übernehmen

Fraport-Aktie schwächer: Wechsel im Aufsichtsrat - Finanzminister aus Hessen soll übernehmen

Der hessische Finanzminister Alexander Lorz soll in den Aufsichtsrat der Fraport AG gewählt und anschließend Vorsitzender des Gremiums werden.

Das geht aus der Einladung zur Hauptversammlung des Frankfurter Flughafenbetreibers hervor. Der CDU-Politiker würde auf den ehemaligen Finanzminister und jetzigen Aufsichtsratschef Michael Boddenberg folgen, der sein Amt zur Fraport-Hauptversammlung am 12. Mai niederlegt.

Das Land Hessen ist mit über 31 Prozent größter Anteilseigner von Fraport. Es benennt drei Vertreter für die Wahl in den Aufsichtsrat und stellt in der Regel auch den Aufsichtsratschef. Das hessische Landeskabinett habe Lorz dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, heißt es in einer separaten Mitteilung des Finanzministeriums in Wiesbaden.

Ausscheiden aus dem Fraport-Aufsichtsrat wird auf der Kapitalseite überdies Katja Windt. Als Nachfolgerin steht Kristina Wagner zur Wahl, Chief Technology Officer und Chief Digital Officer der OHB.

Im XETRA-Handel gibt die Fraport-Aktie zeitweise 1,72 Prozent auf 74,30 Euro ab.

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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