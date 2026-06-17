Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Bahnverkehr 17.06.2026 14:22:39

Fraport-Aktie stabil: Wasserrohrbruch beeinträchtigt Bahnverkehr am Flughafen Frankfurt

Fraport-Aktie stabil: Wasserrohrbruch beeinträchtigt Bahnverkehr am Flughafen Frankfurt

Ein Wasserrohrbruch am Frankfurter Flughafen sorgt im Bahnverkehr für Probleme.

Eines von drei Gleisen des Regionalbahnhofs sei gesperrt, teilt die Deutsche Bahn mit. Zu dem Wasserrohrbruch sei es gegen Mitternacht in der Decke über dem Bahnhof gekommen, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport.

Das Wasser sei abgestellt, so dass nun Experten der Bahn begutachten könnten, wann der Verkehr wieder aufgenommen werden könne. Die Bahn teilte mit, betroffen seien die S-Bahn Rhein-Main und der Regionalverkehr mit der Linie R2 Frankfurt-Mainz-Koblenz. Es gebe Verspätungen und Zugausfälle. Wann der Zugverkehr wieder regulär laufe, könne derzeit nicht gesagt werden.

Die Fraport-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,07 Prozent fester bei 73,10 Euro.

/isa/DP/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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