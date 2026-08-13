Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Auslastung
|
13.08.2026 11:13:41
Fraport-Aktie stärker: Flughafen Frankfurt verzeichnet im Juli Passagierwachstum
Dieser Anstieg bei gleichzeitig weniger Starts und Landungen (41.286) resultierte nach Angaben von Fraport im Wesentlichen aus einer besseren Auslastung der Maschinen sowie dem Einsatz größerer Flugzeuge. Besonders gefragt waren Urlaubsziele in Südeuropa sowie Langstreckenziele in Israel, China, Brasilien und Teilen Afrikas. Während das Cargo-Volumen leicht um 0,9 Prozent zulegte, ging die Summe der Höchststartgewichte um 0,8 Prozent zurück.
Auf internationaler Ebene verzeichnete die Mehrheit der von Fraport betriebenen Flughäfen ebenfalls ein deutliches Wachstum. Besonders starke Zuwächse gab es am Flughafen Ljubljana (+14,9 Prozent) sowie an den griechischen Flughäfen (+5,4 Prozent), gefolgt von den Standorten in Brasilien (+5,9 Prozent) und Bulgarien (+5,2 Prozent), während in Antalya (-1,2 Prozent) und Lima (-0,6 Prozent) leichte Rückgänge verbucht wurden. Insgesamt stieg das Gesamtaufkommen des Fraport-Konzerns im Berichtsmonat um 2,2 Prozent auf rund 23,4 Millionen Passagiere.
Im XETRA-Handel gewinnt die Fraport-Aktie zwischenzeitlich 0,6 Prozent auf 67,25 Euro.
DJG/cbr/brb
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fraport AG
|
11.08.26
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.08.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Fraport auf 85 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Fraport nach Zahlen auf 'Neutral' (dpa-AFX)
|
06.08.26
|ROUNDUP: Auslandsflughäfen retten Halbjahr bei Fraport - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
06.08.26
|Stabiler Handel: MDAX beginnt die Sitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
06.08.26
|Fraport-Aktie knickt dennoch ein: Fraport liefert überraschend gutes Quartal ab (Dow Jones)
|
06.08.26
|Fraport profitiert von Auslandsflughäfen - Erwartungen übertroffen (dpa-AFX)
Analysen zu Fraport AG
|08:45
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:45
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|08:45
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:45
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|08:45
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:45
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|66,90
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tritt auf der Stelle. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.