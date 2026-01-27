AIR France-KLM Aktie
AIR France-KLM Aktie
|Start im April
|
27.01.2026 13:46:38
Fraport-Aktie unverändert: Flughafenbetreiber nimmt Terminal 3 am Frankfurter Flughafen im April 2026 in Betrieb
Erster Flugsteig schon seit Jahren fertig
Ein vierter, bereits genehmigter Flugsteig würde die Kapazität von Terminal 3 auf 25 Millionen Fluggäste erhöhen. Die Corona-Krise mit ihren dramatischen Passagiereinbrüchen hat dem Betreiber Fraport den Zeitplan durcheinander gebracht. Einen kompletten Baustopp hat es aber nicht gegeben. Der erste Flugsteig G ist bereits seit dem Jahr 2022 fertiggestellt, wurde aber wegen fehlender Nachfrage vorläufig nicht in Betrieb genommen.
Bis zum Sommer sollen in vier Wellen die Fluggesellschaften in das Terminal 3 umziehen, die bislang am sanierungsbedürftigen Terminal 2 beheimatet waren. Es handelt sich im Wesentlichen um Airlines der Bündnisse um British Airways und AIR France-KLM sowie die arabischen Anbieter Etihad und Emirates. Die Gesellschaften des Lufthansa-Bündnisses Star Alliance bleiben im Terminal 1.
Im XETRA-Handel zeigt sich die Fraport-Aktie bei 76,30 Euro unbewegt.
FRANKFURT (dpa-AFX)
