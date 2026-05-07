Fraport: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fraport hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,03 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 914,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at