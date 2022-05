Fraport-Chef: Haben das Tal 2021 durchschritten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport blickt nach zwei Pandemie-Jahren positiv in die Zukunft. "2021 zeigt, dass wir das Tal durchschritten haben und wir uns bei den Verkehren Stück für Stück wieder nach oben arbeiten", wird Fraport-Chef Stefan Schulte laut vorab veröffentlichtem Redetext auf der virtuellen Hauptversammlung am 24. Mai zu den Aktionären sagen.

Nach einem herben Verlust im ersten Pandemie-Jahr 2020 erzielte der Konzern im vergangenen Jahr wieder einen Gewinn. Dazu trug auch das strikte Kostenmanagement bei. Mit seinem Maßnahmenpaket zur Krisenbewältigung habe Fraport den operativen Aufwand deutlich reduzieren können, am Standort Frankfurt in Summe um 30 Prozent im Vergleich zu 2019, sagte Schulte.

Zudem hatte Fraport 2021 krisenbedingten Ausgleichszahlungen und staatlichen Kompensationen in Höhe von insgesamt 320 Millionen Euro erhalten. Aber auch ohne Ausgleichszahlungen hätte die Fraport AG im vergangenen Jahr operativ einen Gewinn erzielt, betonte Schulte.

Für den Sommer erwartet Fraport eine weitere Belebung der Buchungszahlen und rechnet am Standort Frankfurt mit einem Verkehrsaufkommen von 70 bis 75 Prozent des Vorkrisenniveaus. Auf Gesamtjahressicht sollen es aktuell 55 bis etwa 65 Prozent werden. Neben den anziehenden touristischen Verkehren sei eine Belebung bei Geschäftsreisen zu spüren. Der erwartete starke Sommerreiseverkehr stelle das Unternehmen allerdings für operative Herausforderungen, so Schulte. Im Tagesverlauf werde in der Spitze mitunter schon das Niveau von vor Corona erreicht.

"Für die wenigen Spitzenstunden am Tag haben wir aber noch nicht 100 Prozent Personal zur Verfügung. Das macht die Personaldisposition extrem schwierig", so der CEO. Momentan stelle Fraport im operativen Bereich etwa 100 neue Mitarbeiter pro Monat ein. „Dieses Tempo wollen wir halten und auf Jahressicht bis zu 1.000 neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen."

Mit Blick auf die Beteiligung von 25 Prozent am Betreiber der Flughafens in St. Petersburg bekräftigte Schulte, Fraport werde alles unternehmen, seine Vermögenswerte zu erhalten und einen Ausfall soweit möglich zu vermeiden. Ein Verkauf der Beteiligung sei allerdings vertraglich bis 2025 ausgeschlossen. Aktuell stehe das Engagement im Konzern noch mit einem Wert von circa 111 Millionen Euro zu Buche, nachdem im ersten Quartal dieses Jahres eine Wertberichtigung von 48 Millionen Euro durchgeführt wurde.

Die Hauptversammlung wird vom kürzlich fertiggestellten ersten Flugsteig des neuen Terminal 3 übertragen. Bei der Fertigstellung des Terminals liege der Konzern im Plan.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2022 06:32 ET (10:32 GMT)