Fraport-Chef sieht Konzern für weiteres Wachstum gerüstet

FRANKFURT (Dow Jones)--Fraport-Chef Stefan Schulte sieht die Wachstumstrends des Konzerns als intakt an, allerdings erholt sich der Heimatstandort Frankfurt etwas langsamer als die internationalen Konzernflughäfen. Im vorab veröffentlichten Redetext des Fraport-CEO für die am Dienstag anstehende Hauptversammlung sagte der Manager: "Während wir im laufenden Geschäftsjahr bereits im internationalen Geschäft in Summe eine Erholung des Aufkommens auf Vorkrisenniveau erwarten, werden wir dieses Level in Frankfurt 2025 oder aber spätestens 2026 erreichen". Dafür sei der höheren Anteil der Geschäftsreisenden in Frankfurt verantwortlich.

"An unserem Heimatstandort sind wir ab 2026 mit der geplanten Inbetriebnahme von Terminal 3 bestens für weiteres substanzielles organisches Wachstum gerüstet. Damit haben wir einen wichtigen Wettbewerbsvorteil in Deutschland, um von den hierzulande erwarteten Zuwächsen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu profitieren", so Schulte.

Mit Blick auf die anstehende Sommerreisewelle sagte er, man rechne in Frankfurt mit einem Passagierplus von 15 bis 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Sitzplatzangebot steige in der laufenden Flugplanperiode auf rund 85 Prozent des Niveaus von 2019. Lediglich der asiatische Markt und hier insbesondere China lägen noch deutlich zurück. Mit der zunehmenden Öffnung erwartet Fraport nach Fernost auf Jahressicht jedoch eine weitere Belebung. Das Tagesaufkommen wird während der Sommerferien in der Spitze bei bis zu 200.000 Passagieren liegen.

Zuversichtlich zeigte sich der Manager beim Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Das Passagieraufkommen erwartet Fraport in Frankfurt zwischen 80 und 90 Prozent von 2019. Das Konzern-EBITDA bestätigte er in einer Spanne von rund 1,040 bis 1,200 (Vorjahr: 1,03) Milliarden Euro. Das Konzern-Ergebnis schätzt Fraport weiter auf rund 300 bis 420 (166,6) Millionen Euro.

