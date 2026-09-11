Fraport Aktie
WKN DE: A2P3PE / ISIN: US35546M1080
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11.09.2026 08:02:29
Fraport: Frankfurt Airport Aug. Passenger Numbers Down 0.3% YoY
(RTTNews) - Fraport (0O1R.L, FRA.DE) reported that around 6.3 million passengers flew via Frankfurt Airport in August, 0.3 percent lower than same month last year. Cargo volumes increased by 2.9 percent to 179,400 metric tons. The number of aircraft movements declined by 4.6 percent, to 40,968 takeoffs and landings.
Fraport also reported that the total number of passengers at all airports actively managed by Fraport increased by 2.1 percent year-on-year, to around 24.1 million in August 2026. Outside Germany, most airports operated by Fraport experienced growth.
At previous close on Frankfurt Stock Exchange, Fraport shares were trading at 59.10 euros, down 2.31%.
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