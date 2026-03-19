Fraport hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fraport hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,770 EUR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,09 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 1,03 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte Fraport ein EPS von 4,88 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Fraport im vergangenen Geschäftsjahr 4,43 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fraport 4,43 Milliarden EUR umsetzen können.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,73 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 4,44 Milliarden EUR ausgegeben.

Redaktion finanzen.at