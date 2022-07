Fraport-Passagierzahlen im Juni weiter auf Erholungskurs

Berlin (Reuters) - Die Fluggastzahlen am Frankfurter Flughafen haben im Juni einen neuen Höchstwert seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie erreicht.

Mit rund fünf Millionen Fluggästen habe sich das Aufkommen am größten deutschen Flughafen fast verdreifacht, teilte der Betreiber Fraport am Mittwoch mit. Das liege allerdings rund 24 Prozent unter dem Vorkrisen-Niveau vom Juni 2019. "Die Reiselust der Menschen freut uns sehr," erklärte der Fraport-Chef Stefan Schulte. Auch das für Fraport wichtige Auslandsgeschäft erhole sich weiter. "Besonders erfreulich" hätten sich die Passagierzahlen an den griechischen Regional-Flughäfen entwickelt, die mit einem Plus von 3,4 Prozent erstmals über den Zahlen von 2019 gelegen hätten. Das Fracht-Aufkommen sei wegen Einschränkungen des Luftraums durch den Ukraine-Krieg und umfassender Corona-Schutzmaßnahmen in China insgesamt um weitere 11,8 Prozent zurückgegangen.