Fraport plant Investitionspaket in den Frachtstandort Frankfurt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport will den Frankfurter Flughafen strategisch auf das erwartete Wachstum im Luftfrachtmarkt vorbereiten. Dazu sei ein umfassendes Investitionspaket für den Frachtstandort geplant, teilte die Fraport AG mit. Der "Masterplan CargoHub" umfasse drei zentrale Initiativen zur Weiterentwicklung des Standorts: Digitalisierung und Prozessinnovation, die Optimierung bestehender Flächen in der CargoCity Süd sowie die Entwicklung neuer Flächen. Finanzielle Details wurden zunächst nicht genannt.

An keinem anderen europäischen Luftfrachtstandort werde jährlich mehr Fracht umgeschlagen als am Flughafen Frankfurt, und getrieben durch den wachsenden Welthandel werde das Cargo-Geschäft weltweit und in Europa mittel- bis langfristig weiter zunehmen, so Fraport. Unter der Annahme, dass sich der "Frankfurt CargoHub" proportional zu den Marktbedürfnissen entwickelt, werde für den Standort im Jahr 2040 ein Luftfrachtaufkommen von mehr als 3 Millionen geflogenen Tonnen erwartet. Dies entspräche einer Steigerung von 50 Prozent gegenüber dem bisherigen Höchstwert im Jahr 2021. Gleichzeitig stehe die gesamte Logistikbranche vor großen Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf veränderte Warenströme, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Die Frachttochter des größten Fraport-Kunden Lufthansa begrüßte die geplanten Maßnahmen. "In der Community wächst der Bedarf nach mehr Digitalisierung und Automatisierung. Gerade für das wachsende E-Commerce-Geschäft braucht es schnelle, digitale Prozesse", sagte Dietmar Focke, Vorstand Operations der Lufthansa Cargo AG und Mitglied im Vorstand des Air Cargo Community Frankfurt e.V., laut der Mitteilung.

