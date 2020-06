Fraport plant wegen Corona-Pandemie Abbau vn bis zu 4.000 Stellen

Von Jessica Sier

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport will wegen der Corona-Krise in den kommenden Jahren bis zu 4.000 seiner mehr als 2.000 Stellen im Konzern abbauen. In Bereichen wie der Bodenabfertigung und in der Verwaltung sollen 3.000 bis 4.000 Arbeitsplätze wegfallen, teilte die Fraport AG mit. Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern würden in Kürze aufgenommen.

Der Flugreiseverkehr ist wegen der weit verbreiteten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus massiv eingebrochen. Für das kommende Jahr rechne man jedoch mit einer Erholung auf 50 Prozent der Flüge im Vergleich zum vergangenen Jahr.

