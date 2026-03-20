|
20.03.2026 06:31:28
Fraport präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Fraport gab am 17.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Fraport hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,410 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,27 Milliarden USD – ein Plus von 15,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fraport 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 2,64 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Fraport ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,64 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Fraport im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,00 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefer -- DAX rutscht ab -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Der heimische Leitindex präsentiert sich am Freitag mit leichten Verlusten, während der deutsche Leitindex Verluste verzeichnet. Die US-Börsen zeigen sich mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.