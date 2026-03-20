Fraport präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fraport gab am 17.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Fraport hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,410 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,27 Milliarden USD – ein Plus von 15,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fraport 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 2,64 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Fraport ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,64 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Fraport im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,00 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,79 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at