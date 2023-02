Fraport rät Reisenden am Streiktag Freitag "dringend" von Anreise ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen des angekündigten Streiks der Gewerkschaft Verdi an deutschen Flughäfen hat der Betreiber des größten deutschen Airports Reisende "dringend" aufgefordert, am Freitag auf ihre Anreise nach Frankfurt zu verzichten. "Fluggäste, die ihre Reise in Frankfurt beginnen möchten, können ihren Flug nicht erreichen", heißt es in einer Mitteilung der Fraport AG. Vom Streikaufruf betroffen seien alle Tätigkeiten, die einen vollumfänglichen Flugbetrieb ermöglichten.

Auch Umsteigeverkehre seien von den Auswirkungen betroffen und würden nicht abgewickelt. Laut den Planungen waren für Freitag etwa 1.005 Starts und Landungen mit rund 137.000 Passagieren geplant. Fraport-Arbeitsdirektorin Julia Kranenberg bezeichnete den Streik in seinem geplanten Ausmaß zum aktuellen Zeitpunkt als "völlig überzogen".

Verdi hatte in der Nacht zu einem gemeinsamen Ausstand von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste an sieben deutschen Flughäfen für Freitag aufgerufen, darunter auch die Drehkreuze München und Frankfurt.

