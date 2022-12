Fraport steigert Passagierzahlen im November - Cargo weiter rückläufig

FRANKFURT (Dow Jones)--Fraport hat im November die Zahl der Passagiere deutlich gesteigert und dabei nach eigenen Angaben vom anziehenden Geschäftsreiseverkehr mit dem Start des Winterflugplans profitiert. Wie der Frankfurter Flughafenbetreiber mitteilte, ist das Frachtgeschäft weiter rückläufig, vor allem infolge der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung sowie weiter bestehender Einschränkungen des Luftraums durch den Ukraine-Krieg.

Im November stieg die Passagierzahl am Flughafen Frankfurt den Angaben zufolge um 41,2 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2021 auf rund 4,1 Millionen. Allerdings lag das Aufkommen noch 19,2 Prozent unter den Passagierzahlen des November 2019, vor Beginn der Covid-19-Pandemie. Wie in den Vormonaten haben laut Mitteilung weiterhin touristische Ziele wie Zypern, Türkei oder die Karibik das Wachstum geprägt. Auch alle Flughäfen in Fraports internationalem Flughafen-Portfolio konnten die Passagierzahlen steigern.

Das Cargo-Aufkommen lag 14,5 Prozent unter dem Vergleichsmonat 2021.

