Fraport stellt sich auf Luftfracht-Wachstum ein

Frankfurt (Reuters) - Der Flughafenbetreiber Fraport will den Frankfurter Airport als größte Luftfracht-Drehscheibe in Europa fit für künftiges Wachstum machen.

Das Luftfrachtaufkommen werde bis 2040 um rund 50 Prozent auf mehr als drei Millionen geflogene Tonnen steigen, erklärte Fraport am Donnerstag. Ein deshalb entwickelter "Masterplan CargoHub" sehe eine Digitalisierung der Prozesse zum Frachtumschlag vor. Vorhandene Flächen in der CargoCity Süd sollen getauscht und umgestaltet werden, damit für das Luftfrachtgeschäft mehr Platz zur Verfügung steht. Auf einem Gelände im Westen des Flughafens soll bis 2028 ein neues Logistikzentrum entstehen. Die Lufthansa-Frachttochter Lufthansa Cargo investiere außerdem 500 Millionen Euro in die Modernisierung der Infrastruktur und neue Frachtmaschinen, erklärte deren Betriebschef Dietmar Focke.

