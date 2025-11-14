Fraport stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fraport äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 USD gegenüber 1,37 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 1,58 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,49 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at