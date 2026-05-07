Fraport stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fraport hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Fraport vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 882,1 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fraport einen Umsatz von 868,5 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at