|
07.05.2026 06:31:29
Fraport stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Fraport hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Fraport vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,19 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 EUR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 882,1 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fraport einen Umsatz von 868,5 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Grün -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit positiven Vorzeichen, während sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden kann. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.