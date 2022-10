Fraport und Lufthansa gründen JV für besseren Flughafen-Service

FRANKFURT (Dow Jones)--Fraport und die Lufthansa verstärken ihre Zusammenarbeit am Flughafen Frankfurt. Wie der Flughafenbetreiber mitteilte, hat er mit der Deutschen Lufthansa ein paritätisches Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen "FraAlliance" gegründet. Bei dem Joint Venture geht es um die Verbesserung der Produkt- und Servicequalität am Flughafen Frankfurt, insbesondere eine bessere Zusammenarbeit bei Serviceleistungen am Terminal 1.

"Mit dem Gemeinschaftsunternehmen schaffen wir eine schnelle und schlagkräftige Einheit, mit der wir unsere gemeinsamen Interessen bündeln und das Angebot für Fluggäste weiter verbessern können", sagte Fraport-Vorstandsmitglied Pierre Dominique Prümm laut Mitteilung. "Dies ist ein wichtiges Signal für die mittel- und langfristige Perspektive des Flughafens Frankfurt."

October 20, 2022