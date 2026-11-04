Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|
04.11.2026 07:55:43
Fraport verdient unter dem Strich wegen Abschreibungen weniger
DOW JONES--Die Fraport AG hat den Umsatz im dritten Quartal dank seines internationalen Geschäfts gesteigert. Der im MDAX notierte Flughafenbetreiber steigerte zudem das EBITDA, verdiente wegen höherer Abschreibungen - etwa für die Inbetriebnahme des Terminal 3 in Frankfurt - unter dem Strich weniger. Die Ende Oktober genannten vorläufigen Kennzahlen wurden bestätigt, ebenso der Ausblick für das Gesamtjahr.
Der Umsatz stieg um 3,5 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte - wie bereits berichtet - um 0,4 Prozent auf rund 595 Millionen Euro zu. Dabei profitierte der Konzern auch von einem positiven Sondereffekt aus dem Verkauf der Anteile an der Medical Airport Service GmbH. Der Gewinn nach Steuern und Anteilen Dritter sank auf 222 von 303 Millionen Euro, was höheren Abschreibungen und einem schwächeren Finanzergebnis geschuldet war.
Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet Fraport weiterhin ein Konzern-EBITDA von bis zu rund 1,5 Milliarden Euro, nach 1,44 Milliarden im vergangenen Jahr. Der Konzerngewinn dürfte wegen höherer Abschreibungen auf 300 bis 400 Millionen von 468 Millionen im Vorjahr zurückgehen.
Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt erwartet der Konzern weiterhin ein Passagieraufkommen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von 63,2 Millionen. Auf Konzernebene dürfte das Passagieraufkommen zulegen.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/rio
(END) Dow Jones Newswires
November 04, 2026 01:56 ET (06:56 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fraport AG
|
07:55
|Fraport verdient unter dem Strich wegen Abschreibungen weniger (Dow Jones)
|
03.11.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.10.26
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
26.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 81 Euro (dpa-AFX)
|
26.10.26
|Anteilsverkauf treibt Fraport-Gewinn im Sommer nach oben - Kurssprung (dpa-AFX)
Analysen zu Fraport AG
|27.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|66,40
|1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: Asiens Börsen uneins -- ATX nach Richtungssuche letztlich tiefer -- DAX beendet Handel mit Verlusten
Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigte, tendierte der deutsche Leitindex eine Spur tiefer.